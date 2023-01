Mediaworld rilancia laptop MSI con RTX 3060 a 300 euro in meno

Nella giornata in cui Mediaworld dà il via alla Samsung Week, la quale resterà attiva fino al 29 gennaio prossimo, segnaliamo dalla stessa catena di distribuzione la presenza di un laptop da gaming MSI con RTX 3060 in offerta grazie all’iniziativa promozionale Gaming Experience.

Il modello in questione è l’MSI Katana GF66 12UE-040IT, il quale include sotto la scocca la già citata NVIDIA GeForce RTX 3060 da 6 GB di memoria grafica, 16 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 64 GB, processore Intel Core i7-12700H con clock massimo di 4,7 GHz e base di 2,3 GHz e singolo SSD da 512 GB. Lo schermo installato è un LCD Full HD da 15,6 pollici con refresh rate massimo di 144Hz, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home.

Presso Mediaworld questo laptop da gaming costa normalmente 1.899,99 euro ma, per un periodo di tempo non definito, resterà disponibile a 1.599,99 euro grazie a un taglio del 15,78%. Nella cifra citata non sono inclusi i 4,99 euro minimi per la spedizione, con consegna assicurata entro minimo due giorni e massimo cinque giorni completando l’ordine oggi, 23 gennaio 2023.

Se quindi state cercando un computer portatile ad alte performance dotato di una scheda video RTX 30, questo modello MSI del 2022 potrebbe essere perfetto per voi dato lo sconto di 300 euro.

