Mediaworld rilancia i Mega Sconti: offerte fino al 50% solo online

Mediaworld lancia in giornata odierna i "Mega Sconti", che saranno attivi solo online fino al prossimo 28 Febbraio, con consegna gratuita e possibilità di godere di riduzioni fino al 50%. Vediamo di cosa si tratta.

L'Acer Aspire 3, nella variante con Intel Core i3, schermo a 15,6 pollici, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 459 Euro, con un risparmio del 13% rispetto ai 529 Euro di listino.

Tra i televisori, segnaliamo anche l'LG 43UP75006LF 2021 da 43 pollici, che passa a 352 Euro, in calo del 21% dai 449 Euro imposti dal produttore. Il Samsung QLED QE43Q60A da 43 pollici invece può essere acquistato a 599 Euro, il 25% in meno dai 799 Euro precedenti. L'LG OLED55B1 da 55 pollici invece viene proposto a 1090 Euro, il 35% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino.

Interessante anche il Lenovo Tab P11, nella configurazione con 64 gigabyte di memoria interna, 4GB di RAM e schermo da 11 pollici LCD, che passa a 209,30 Euro, il 30% in meno rispetto ai 299 Euro precedenti.

Per quanto concerne gli smartwatch, invece, è disponibile a prezzo ridotto il Samsung Galaxy Watch4 con cassa da 40mm, nella variante Pink Gold, a 219,99 Euro, il 18% in meno rispetto ai 269 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.