Mediaworld rilancia OPPO Find X3 Pro a ottimo prezzo, ma solo fino stasera!

Mentre si avvicina la conclusione dell’iniziativa Sconto Subito disponibile ora da Mediaworld, la stessa catena di distribuzione ha aggiornato le promozioni Solo per Oggi includendovi lo smartphone OPPO Find X3 Pro a un ottimo prezzo: scopriamolo insieme nel dettaglio.

L’offerta in questione riguarda il già citato dispositivo mobile top di gamma OPPO Find X3 Pro, caratterizzato da uno schermo AMOLED QHD+ da 6,7” con refresh rate massimo pari a 120Hz, 256 GB di archiviazione interna, 12 GB di RAM e SoC Qualcomm Snapdragon 888. Sempre sotto la scocca troviamo una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 65W, mentre il comparto fotocamera è composto da quattro sensori posteriori (50 MP + 50 MP ultra-grandangolare + 13 MP teleobiettivo + 3 MP microscopio) e uno anteriore da 32 megapixel.

Solitamente questo telefono costa 1.149,99 Euro ma, fino alle 23:59 di oggi, 4 luglio 2022, lo troverete a 829 Euro con pagamento effettuabile anche in 20 rate Tasso Zero da 41,45 Euro al mese. Peraltro, la consegna a domicilio è gratuita. Rendiamo noto ai lettori, infine, che questo specifico modello in offerta è in colorazione Gloss Black ed è brandizzato Vodafone.

