Mediaworld rilancia PC desktop MSI con RTX 3060 a un prezzo ottimo

Oltre al TV Samsung QLED da 55 pollici a metà prezzo, nel contesto del volantino “Sconto World” rilanciato da Mediaworld fino al 27 del mese potete anche trovare un PC desktop MSI con RTX 3060 a un ottimo prezzo grazie a un taglio del 25% sul listino. Analizziamo la promozione nel dettaglio.

Il computer interessato è il pre-assemblato MSI MPG Trident AS 12TC-202IT, con il tipico design aggressivo della linea Trident ma caratterizzato dalla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G sotto la scocca, accompagnata dal processore Intel Core i5-12400F. Lato memoria figurano dunque 16 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz, un SSD da 512 GB M.2 e un HDD da 1 terabyte. L’alimentatore è da 750W 80+ Gold, mentre il sistema operativo è Windows 11. Non possono poi mancare elementi RGB a decorare gli interni.

Al posto del prezzo base di 1.849,99 euro consigliato dal produttore, dunque, da Mediaworld per altri tre giorni potete pagare solo 1.387,49 euro in occasione di questa iniziativa promozionale. Nella cifra non sono incluse le spese di spedizione, che ammontano a 12,99 euro; per la consegna dovrete dunque aspettare almeno 3 giorni. Se però preferite accedere subito al dispositivo, potete recarvi presso il punto vendita Mediaworld più vicino in quanto la medesima promozione è valida anche in negozio, oltre che online.

Nel mentre, Mediaworld ha anche lanciato il volantino “Mac World” valido fino al 26 febbraio prossimo.