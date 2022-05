Mediaworld rilancia TV LG NanoCell al 43% in meno, fino questa sera

Mediaworld come da sua prassi rinnova le offerte Solo per Oggi includendoci una moltitudine di dispositivi d’elettronica a prezzi vantaggiosi. Tra computer portatili, lavatrici e quant’altro, a spiccare è un TV LG NanoCell al 43% in meno, perfetto per concedersi qualche capriccio di fascia alta a una cifra competitiva e passare al DVB-T2.

Il modello a cui stiamo facendo riferimento è il TV LG 43NANO776PA lanciato nel 2021 e appartenente, come specificato prima, alla gamma NanoCell di fascia medio-alta. Il pannello in dotazione è un LED Ultra HD 4K da 43 pollici compatibile con gli standard video HDR, HDR10 Pro, HLG, dal refresh rate pari a 60Hz e con la tecnologia ALLM per il gaming. Il sistema operativo è WebOS 6.0 e, ovviamente, non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

La catena di distribuzione ha deciso di proporre questo televisore LG a 399 Euro fino alle 23:59 di oggi, 12 maggio 2022, al posto dei 699 Euro di listino. Il pagamento potrà essere effettuato anche in 20 rate a Tasso Zero da 19,95 Euro al mese, e la spedizione è gratuita! Ricordiamo ancora una volta, difatti, che questa promozione resta accessibile esclusivamente tramite il portale web dell’azienda, e non presso i negozi retail vicini a voi – dove invece potrete procedere con il ritiro del TV a costo zero, o trovare altre promozioni del Sottocosto lanciato il 6 maggio scorso.

Ultima nota a margine, rammentiamo che è sempre possibile sfruttare i Bonus TV per rottamazione e ISEE 20.000 per acquistare il televisore con uno sconto aggiuntivo massimo di 130 Euro.

Ricordiamo, infine, che sempre da Mediaworld troverete altre ottime promozioni su TV e soundbar grazie al Sottocosto.