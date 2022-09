Mediaworld rilancia TV LG OLED evo 2022 in sconto, 400 euro in meno fino stasera!

Come già abbiamo avuto occasione di vedere, Mediaworld con il volantino Black to School propone un TV LG OLED evo a 1.000 euro in meno, ma attenzione: con le offerte Solo per Oggi la stessa catena di distribuzione propone un’altra variante più compatta del TV LG OLED evo 2022 a un prezzo altrettanto interessante.

Stiamo parlando nello specifico del televisore LG OLED48C26LB, lanciato appunto nel 2022 e caratterizzato da un pannello da 48 pollici di diagonale con supporto al refresh rate di 120Hz, tempo di risposta pari a 1 ms e compatibilità con gli standard video HLG, HDR, Dolby Vision e, lato gaming, AMD FreeSync oltre a Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz) e ALLM. Lato audio abbiamo la decodifica Dolby Atmos e Dolby Digital AC3, mentre il sistema operativo è la piattaforma proprietaria WebOS 22. Immancabile è il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Grazie alla offerta odierna, che resterà attiva fino alle 23:59, potrete aggiudicarvi questo televisore di ultima generazione a 1.299 euro al posto di 1.699 euro, ergo al 23% in meno. Il pagamento può essere completato in unica soluzione o in 20 rate senza interessi da 64,95 euro al mese. La consegna a domicilio è gratuita, ma l’acquisto deve essere effettuato online.

