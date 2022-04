Mediaworld rilancia gli X-Days: sconti imperdibili solo online fino al 30 Aprile

Mediaworld rilancia in giornata odierna gli X-Days, il nuovo volantino valido solo online che fino al 30 Aprile 2022 propone un’ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Nella sezione PC segnaliamo il notebook HP 250 G8 da 15,6 pollici a 499 Euro, in calo rispetto ai 729 Euro di listino, mentre il Toshiba Satellite Pro C50 sempre da 15,6 pollici con processore Intel Core i5, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 489 Euro, in calo rispetto ai 699 Euro di listino. Interessante anche lo sconto sull’HP 250 G8, con schermo da 15,6 pollici, processore i7, 8GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte, che passa a 779 Euro dagli 899 Euro di listino.

Tra gli smartphone segnaliamo l’Honor 50 5G da 256 gigabyte a 499 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di listino, mentre Honor 50 Lite da 128 gigabyte passa a 206,99 euro, con un risparmio di 93 Euro. Per quanto riguarda gli smartwatch, invece, l’Huawei Watch GT2 da 46mm è disponibile a 129,99 Euro, con un risparmio di 100 Euro dai 229,90 Euro, mentre Huawei Watch 3 Classic da 46mm passa a 349,99 Euro, 50 Euro in meno dai 399 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.