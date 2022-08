Mediaworld rilancia gli XDays: tanti sconti fino al 31 Agosto 2022

Mediaworld lancia in giornata odierna gli XDays, il nuovo volantino promozionale che sarà disponibile fino al 31 Agosto 2022 e che propone un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti.

Il TV Hisense 40A5700FA da 40 pollici può essere acquistato a 229 Euro, il 28% in meno rispetto ai 319 Euro di listino. In sconto segnaliamo anche il Samsung UE50AU7170UXZT da 50 pollici, che passa a 379 Euro, il 34% in meno dai 579 Euro imposti dal produttore asiatico. Sempre da questo fronte, è disponibile anche il QE32Q50AAUXZT QLED da 32 pollici, a 367 Euro, il 18% in meno dai 449 Euro di listino. Sempre da questo fronte, segnaliamo anche il Panasonic TX-24JSE350E da 24 pollici a 188,99 Euro, il 30% in meno rispetto ai 269,99 Euro di listino.

Tra gli altri prodotti in sconto, è degno di nota anche il Mac Mini con M1, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte, che passa a 699 Euro, il 14% in meno rispetto agli 819 Euro di listino. Lo smartwatch Apple Watch Nike SE viene proposto a 349 Euro, il 10% in meno rispetto ai 389 Euro proposti dalla compagnia di Cupertino.

Interessante anche lo sconto sulle cuffie Sony WHCH510W, a 29,99 Euro dai 49,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.