Mediaworld rinnova Black Friday 2021: sconti su 5 smart TV Samsung, fino 2800 Euro in meno

Come da piani, Mediaworld ha esteso il Black Friday 2021 fino al 29 novembre 2021 con il terzo volantino del mese. L’ultimo aggiornamento delle promozioni disponibili prevede l’introduzione di tanti dispositivi, tra cui anche 5 smart TV DVB-T2 Samsung imperdibili. C’è anche un modello 8K a 2800 Euro in meno!

Ma procediamo con calma, andando in ordine di prezzo: si parte dal Samsung UE50AU9070 Black 2021 che cala da 799 Euro a 599 Euro con possibilità di pagamento a rate Tasso Zero da 29,95 Euro al mese. Si tratta di un televisore con schermo LED Ultra HD 4K da 50 pollici, refresh rate di 50Hz, supporto lato video a HLG, HDR e HDR10+, decoder audio Dolby Digital Plus e sistema operativo Tizen, esattamente come per il resto dei modelli della società sudcoreana.

Segue quindi Samsung UE65AU7170 Titan Gray 2021, anch’essa con un pannello LED Ultra HD 4K dal refresh rate di 50Hz ma con diagonale di 65 pollici. Anche qui troviamo il supporto alle tecnologie video HLG, HDR e HDR10+, oltre al decoder audio Dolby Digital Plus. Il costo, in questo caso, è pari a 649 Euro al posto dei 949 Euro di listino.

Passiamo quindi ai modelli QLED con due varianti dello stesso televisore: si tratta di Samsung QE50Q80A 2021 e Samsung QE55Q80A 2021, i quali differiscono solamente nel prezzo e nella diagonale dello schermo, pari rispettivamente a 50 e 55 pollici. In entrambi i casi si tratta di pannelli QLED Ultra HD 4K con refresh rate di 120Hz, HLG, HDR10+ e Dolby Digital Plus lato audio. Il prezzo del modello da 50” è pari a 799 Euro anziché 1.499 Euro, mentre la variante da 55” scende da 1.499 Euro a 849 Euro.

Dulcis in fundo, il pezzo da novanta: Samsung QE75Q900TSTXZT con schermo QD-LED (ovvero con tecnologia Quantum Dot) da 75 pollici, refresh rate di 120Hz e risoluzione pari a 7680 x 4320 pixel. Questo televisore 8K supporta HLG, HDR e HDR10+ lato video, oltre alla tecnologia FreeSync Premium per il gaming, mentre lato audio c’è sempre il decoder Dolby Digital Plus. Il prezzo? 2.199 Euro anziché 4.999 Euro, con modalità di pagamento a rate da 109,95 Euro al mese.

Attenzione poi agli sconti su notebook e PC desktop da gaming, disponibili anch’essi nel contesto del Black Friday Mediaworld.