Mediaworld rinnova Mega Sconti fino 7 agosto: i migliori prodotti in offerta

I Mega Sconti di fine luglio da Mediaworld hanno trovato un sostituto...nei Mega Sconti di inizio agosto 2022! Il volantino è stato rinnovato fino al 7 agosto 2022, ergo per una settimana, e include una moltitudine di dispositivi d’elettronica e informatica a prezzi interessanti.

Partiamo con una rapida rassegna degli smartphone: nella fascia bassa troviamo il modello Samsung Galaxy A22 5G a 174,30 Euro al posto di 249 Euro, ovvero al 30% in meno. O ancora, scende da 329 Euro a 229,99 Euro lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, uno dei best seller per la fascia medio-bassa. Il salto alla fascia alta è dunque immediato con iPhone 13 Pro, una delle ultime ammiraglie Apple vendute a 1.178,10 Euro anziché 1.309 Euro.

Piccola nota per gli smartwatch, dato che troviamo Apple Watch Series 7 a 408,03 Euro grazie a un taglio del 13%, e l’Apple Watch SE a 268,83 Euro anziché 309 Euro. Rimanendo poi dalla Mela, troviamo l’iPad Air a 587 Euro e il MacBook Pro da 13 pollici a 1.423 Euro al posto di 1.629 Euro.

Concludiamo questa breve lista di dispositivi in evidenza con alcuni televisori a marchio LG: il modello NanoCell da 55 pollici scende del 50% da 899 Euro a 449,50 Euro, mentre l’ultimo LG OLED evo del 2022 da 42” passa da 1.399 Euro a 1.173 Euro. In alternativa a quest’ultimo modello, è possibile trovare un altro LG OLED evo 2022 da 65” con design differente a 2.249,25 Euro al posto di 2.999 Euro.

L’elenco completo delle promozioni attive è disponibile sulla pagina ufficiale dei Mega Sconti che, ricordiamo, sono validi sia online, sia presso i punti vendita Mediaworld.

Tra l’altro, in giornata è iniziata anche la Apple e iPhone Week da Mediaworld.