MediaWorld rinnova i Mega Sconti per fine anno: ci sono anche notebook RTX

Non ci sono solamente le offerte di Amazon per fine anno, dato che anche le principali catene si stanno "muovendo" in tal senso. Ad esempio, MediaWorld ha rinnovato l'iniziativa "Mega Sconti".

Infatti, terminati i Mega Sconti natalizi di MediaWorld, è giunto il momento di guardare a Capodanno. Le offerte ora hanno "data di scadenza" fissata per il 31 dicembre 2021, quindi al momento in cui scriviamo c'è ancora un po' di tempo per poterne usufruire. Tra l'altro, MediaWorld esplicita che le promozioni sono attive anche in negozio (potrebbero però esserci delle divergenze rispetto a quanto si vede online, quindi è sempre giusto informarsi per bene).

In ogni caso, alcuni esempi concreti di offerte attive nell'ambito dell'iniziativa promozionale riguardano dei modelli di notebook da gaming con scheda video RTX. Per intenderci, ASUS FX516PE-HN005T con GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti viene ora proposto a 1199,20 euro tramite il portale di MediaWorld (al posto di 1499 euro, sconto del 20%). C'è poi un'offerta legata al modello ASUS ROG Strix G713IC-HX023T con scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050, che in questo caso viene venduto a 1304,10 euro (anziché 1449 euro, risparmio del 10%).

Per il resto, ovviamente ci sono anche molti altri prodotti in sconto, dagli smartphone ai televisori, passando per elettrodomestici e non solo. Insomma, potreste voler dare un'occhiata al sito Web ufficiale di Mediaworld in questo fine 2021.