Mediaworld rinnova Red Friday estivo: le migliori offerte fino al 30 giugno 2022

Pochi giorni fa avevamo visto le migliori offerte su TV Samsung nel volantino estivo di Mediaworld pensando che quest’ultimo terminasse. Al contrario, la catena di distribuzione ha pensato di rinnovare il Red Friday fino al 30 giugno 2022 introducendo una vasta serie di promozioni inedite su prodotti d’elettronica e informatica.

Per esempio, se siete interessati a un nuovo televisore potete trovare presso i negozi Mediaworld un TV Philips da 32” a 150,99 Euro anziché 279 Euro, compatibile ovviamente con il DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione. In alternativa, tra i low-cost potete trovare un altro TV Philips 32” Full HD a 199,99 Euro. Alzandoci di prezzo, in negozio e online potrete accedere a un LG NanoCell a 449 Euro o a un Samsung Neo QLED 4K a 889 Euro; in entrambi i casi, si parla praticamente di metà prezzo.

Tra gli smartphone più intriganti del momento segnaliamo la doppia offerta su Samsung Galaxy S21 FE che passa da 769 Euro a 550 Euro con acquisto online, o l’ultimissimo Samsung Galaxy S22 da 128 GB a 779 Euro.

Dulcis in fundo, tra i computer portatili più allettanti troverete un Lenovo IdeaPad 3 a 379 Euro tra i modelli di fascia medio-bassa e il MacBook Air M1 del 2020 a 907 Euro, ovverosia al 21,74% in meno.

Tutte queste offerte, ricordiamo ancora una volta, resteranno disponibili fino al 30 giugno prossimo.

In giornata, peraltro, è stato lanciato il volantino “Promozioni per Tutti” da Euronics.