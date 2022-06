Mediaworld rinnova Red Friday: grandi sconti su tanti prodotti fino al 12 giugno

Il volantino Red Friday con “Sconto Subito” è terminato giusto ieri, 2 giugno 2022; pertanto, Mediaworld ha deciso di rilanciare la medesima iniziativa promozionale prolungandola fino al 12 giugno prossimo. Vediamo assieme alcuni dei prodotti d’elettronica e informatica più interessanti a disposizione.

A svettare sono soprattutto i dispositivi Apple: troviamo, infatti, l’ultimo iPhone 13 in varie colorazioni a 912 Euro al posto di 1.059 Euro, ovverosia al 13,88% in meno. O ancora, coloro che sono alla ricerca di un laptop possono acquistare il MacBook Air M1 del 2020 con display da 13,3 pollici a 949 Euro anziché 1.159 Euro. Non può mancare poi l’iPad Air 2022 da 64GB a 799 Euro al posto di 869 Euro; e infine, segnaliamo l’ultimo Apple Watch Serie 7 da 45mm a 429 Euro e le AirPods di terza generazione a 179 Euro anziché 199 Euro.

Uscendo dal “padiglione virtuale” della Mela troviamo quindi il computer portatile HP 15S-FQ4024NL con processore Intel Core i7 di undicesima generazione e Windows 11 preinstallato a 649 Euro, quando il prezzo di listino è pari a 999 Euro. Coloro che sono alla ricerca di un televisore con il decoder DVB-T2 possono aggiudicarsi un Samsung QLED 4K del 2021 a 699 Euro grazie a un taglio di prezzo del 50% circa. Infine, segnaliamo il monitor da gaming Huawei MateView GT da 27” a 279,99 Euro al posto di 399 Euro.

Per la maggior parte di questi dispositivi è disponibile il pagamento a rate con Findomestic e ci teniamo a precisare, in conclusione, che le promozioni del Red Friday varranno sia in negozio, sia online sul sito Mediaworld.

Tra gli altri sconti più intriganti del momento abbiamo segnalato ieri 2 TV LG OLED a metà prezzo da Euronics.