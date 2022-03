Mediaworld rinnova gli sconti solo per oggi: 400 Euro in meno su un TV LG da 55 pollici

Mediaworld, come da protocollo, rinnova anche in giornata odierna gli “Sconti Solo Per Oggi”, che fino alle 23:59 permettono di godere di una serie di riduzioni molto interessanti su tantissimi prodotti.

In particolare, quest’oggi segnaliamo uno sconto degno di nota su un TV LG OLED EVO 4K da 55 pollici, che porta il numero di modello OLED55G1G6LA e può essere acquistato a 1599 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 1999 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento anche in 20 rate mensili a tan e taeg 0% e godere di tutte le condizioni previste.

In offerta segnaliamo anche il Sony KD43X80J da 43 pollici, che viene proposto a 649 Euro, in calo di 150 Euro rispetto ai 799 Euro di listino. Anche in questo caso si applicano le stesse condizioni.

Tra gli altri sconti è disponibile anche il TV LG NanoCell 4K 43NAN0796PC 2022 da 43 pollici, a 399 Euro: in questo caso lo sconto è di 100 Euro rispetto ai 499 Euro di listino.

Il Samsung Neo QLED QE55QN95A da 55 pollici, invece, viene proposto a 1569 Euro, in calo rispetto ai 2299 Euro di listino.

In offerta oggi segnaliamo anche l’Huawei MateBook 14S, nella versione con schermo da 14 pollici, processore 11300H, 8GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte, che passa a 999 Euro