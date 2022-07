Mediaworld rinnova sito e lancia offerta su TV Philips, a meno di 200 Euro fino stasera

Se da una parte Unieuro ha aggiornato le Offerte Solo Online, aggiungendo nuovi prodotti d’informatica in promozione fino al 31 luglio prossimo, dall’altra Mediaworld cambia le offerte Solo per Oggi introducendo un TV Philips a meno di 200 Euro. Inoltre, la catena di distribuzione ha rinnovato l’estetica del sito!

Il negozio online di Mediaworld ha infatti da oggi uno stile molto più moderno e modulare: già dalla pagina iniziale si nota la presenza di più spazi bianchi e rossi (i colori dell’azienda) ben divisi e distinguibili, puntando al minimalismo e all’organizzazione migliorata delle schede dei prodotti in vendita su Internet.

Un esempio lo trovate proprio nel televisore Philips 32PFS5603/12 venduto a 199,99 Euro al posto di 299,99 Euro, con pagamento anche in 20 rate mensili a tasso zero; tuttavia, come per ogni prodotto all’interno dell’iniziativa Solo per Oggi, si tratta di una promozione valida esclusivamente online.

Il TV in sé ha un display LED Full HD da 32 pollici con refresh rate di 50 Hz, ma senza supporto a tecnologie come HLG e HDR. Al suo interno troviamo il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, ma mancano le funzionalità smart base per godere di contenuti in streaming con Netflix o altre piattaforme analoghe. Per questa ragione, ci sentiamo di consigliare questo modello Philips specifico solamente a coloro che sono alla ricerca di un buon televisore per la visione di contenuti sui canali televisivi nazionali.

Sempre presso Mediaworld potrete trovare anche lo smartwatch Huawei Watch GT 2 in offerta.