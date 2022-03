Mediaworld, si rinnovano gli Sconti Solo Per il Weekend: offerte fino a domani 20 Marzo

Non c’è solo il nuovo volantino Trony in giornata odierna. Anche Mediaworld, infatti, come da protocollo rinnova gli Sconti Solo Per il Weekend che scadranno alle 23:59 di domani, 20 Marzo 2022 e che abbracciano un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Il MacBook Pro da 13 pollici con 512 gigabyte di storage interno e chip M1, infatti, può essere acquistato a 1499 Euro, in calo rispetto ai 1709 Euro di listino.

Tra gli altri prodotti disponibili a prezzo ridotto troviamo anche lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro nella configurazione 6/128 gigabyte, che è disponibile a 269,99 Euro, in calo rispetto ai 329 euro di listino.

Fronte TV, segnaliamo la promozione sul Samsung Neo QLED 8K QE55QN700A da 55 pollici, che viene proposto a 1699 Euro, con un risparmio considerevole se si tiene conto che di listino costa 2199 Euro.

Il Lenovo IdeaPad 5, nella configurazione con schermo da 15,6 pollici, processore i5-1135G7, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte, invece, passa a 599 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di l istino.

La lista completa dei prodotti in offerta nell’ambito degli Sconti Solo Per il Weekend può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per le informazioni sulle condizioni di vendita e spedizione dei singoli prodotti, vi rimandiamo alle pagine dedicate.