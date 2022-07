MediaWorld, risparmio di oltre il 45% su Smart TV Xiaomi 4K da 43 pollici

Al netto degli sconti di MediaWorld su TV LG, la popolare catena ha avviato promozioni su un buon numero di altri televisori. Tra le varie iniziative promozionali attive, si fa notare un'offerta importante su uno Smart TV di Xiaomi.

Più precisamente, il modello Xiaomi P1-E 43 viene adesso venduto a un costo pari a 245,99 euro mediante il sito Web di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale della ben nota catena, precedentemente il prezzo a cui veniva venduto il prodotto era di 449 euro. Si possono dunque risparmiare 203,01 euro, o meglio è attivo uno sconto del 45,21%.

Per quel che concerne la scheda tecnica di XIAOMI P1-E 43, si fa riferimento a un televisore che dispone di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non manca ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, che riguardano rispettivamente digitale terrestre e satellitare. Il sistema operativo è Android, quindi non mancano tutte le classiche funzionalità smart.

Al netto di questo, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente al televisore coinvolto da parte degli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono il prodotto a un costo pari a 239,90 euro. In questo caso, però, le spedizioni non sono delle più rapide al momento in cui scriviamo. Il televisore costa invece 245,87 euro da Unieuro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per acquistare il prodotto coinvolto.