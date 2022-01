MediaWorld risponde allo shortage: 8 tra PC e notebook RTX in offerta nel weekend

Non è disponibile solamente la Samsung Week da MediaWorld. Infatti, ci sono miriadi di altre promozioni attive sul portale ufficiale della popolare catena. Tra queste, rientrano ben 8 offerte legate a PC e notebook con GPU RTX, che possono per certi versi essere viste come una "risposta allo shortage".

Scendendo maggiormente nel dettaglio delle varie promozioni disponibili nell'ambito dell'iniziativa "Solo per il Weekend" legata al 29 gennaio 2022 (quindi le offerte rimarranno attive solamente per un periodo di tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia), in sconto ci sono un PC desktop e 7 notebook da gaming appartenenti a svariati brand, da HP a Lenovo, passando per Acer e MSI. C'è la consegna gratuita e le promozioni sono attive solamente online.

Partendo dal PC desktop da gaming, il modello HP Pavilion TG01-2136NL con scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti viene proposto a 1299 euro da MediaWorld. Solitamente il prezzo sarebbe di 1399 euro, quindi c'è uno sconto di 100 euro. Passando invece al mondo dei notebook da gaming, il risparmio più consistente è quello relativo a Lenovo Legion C7 82EH0045IX con GPU RTX 2060, venduto ora a 1499 euro (anziché 2499 euro, sconto di 1000 euro).

Arrivando infine ai 6 notebook da gaming con scheda video RTX serie 30, Acer Nitro 5 AN515-57-57W9 con RTX 3050 costa adesso 1099 euro (al posto di 1199 euro), Lenovo Legion 7 16ACHG6 con RTX 3080 viene proposto a 2099 euro (anziché 2499 euro), Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 con RTX 3050 Ti viene venduto a 1099 euro (al posto di 1199 euro), MSI GS66 Stealth 11UE-208IT con RTX 3060 costa ora 2099 euro (anziché 2399 euro), Acer Nitro 5 AN515-45-R42M con RTX 3080 viene proposto a 2299 euro (al posto di 2499 euro) e Acer Nitro 5 AN515-45-R8V1 con RTX 3080 viene venduto a 2199 euro (anziché 2399 euro).

Insomma, ci sono parecchi computer da gaming in offerta in questo weekend e potrebbe trattarsi dell'occasione giusta per chi sta cercando un prodotto di questo tipo. D'altronde, MediaWorld l'aveva detto ai tempi dell'RTX Day che sarebbe tornata ancora più forte.