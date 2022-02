Mediaworld rivela i trend hi tech dell'anno tra TV, scope ricaricabili e DVB-T2

A poche ore dall'annuncio delle novità del paniere Istat 2022, anche Mediaworld ha svelato i cinque trend dell'elettronica di consumo rilevati in Italia dal gruppo internazionale MediaMarketSaturn Retail Group.

Il primo trend è soprannominato "Mai più senza l'ufficio in casa" e come suggerisce il nome è strettamente legato al periodo che stiamo vivendo. La catena di distribuzione ha infatti rilevato una crescita significativa del canale online della vendita di prodotti come monitor, tablet, desktop e stampanti laser che sono diventati centrali per lo smartworking.

Nel trend "la tv oltre la tv" Mediaworld osserva che il podio dei beni di consumo più acquistati del 2021 ha visto TV, ricevitori TV ed elettrodomestici per la casa. In questo casi il tutto è legato all'imminente switch off al DVB-T2, ma anche ai bonus TV messi in campo dal Governo Italiano per favorire l'acquisto di apparecchi in grado di ricevere il nuovo digitale terrestre.

"Attenzione anche all'igienizzazione" però, nei trend di Mediaworld. Tra i grandi elettrodomestici acquistati infatti Mediaworld ha trovato lavastoviglie, asciugatrici e forni, ma oltre che i prodotti che assicurano una profonda igienizzazione dei dispositivi e degli oggetti.

"La tecnologia in cucina per esaltare gusto e leggerezza delle preparazioni" è il quarto trend rilevato da Mediaworld, che riguarda i piccoli elettrodomestici dedicati al food: qui troviamo macchine del caffè ma anche le friggitrici, che hanno riportato una crescita delle vendite.

Infine, i trend si chiudono con "la scopa ricaricabile" che viene vista da Mediaworld come un nuovo status symbol.