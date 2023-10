MediaWorld Road to Lucca23: notebook con RTX 3060 in offerta a 999 euro

Non c'è solamente l'iniziativa Sottocosto di MediaWorld a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Infatti, la ben nota catena ha lanciato anche altri sconti non di poco conto, tra cui un'offerta relativa a un notebook di Lenovo con GPU RTX 3060.

Più precisamente, il modello Lenovo Legion 5 15ARH7H viene adesso proposto a un prezzo pari a 999 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che in precedenza il costo del dispositivo ammontava a 1.064,66 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio di 65,66 euro.

È però più che altro il fatto che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 1.000 euro a poter attirare l'attenzione. Vale inoltre la pena indicare che l'offerta rientra nell'iniziativa di MediaWorld in vista di Lucca Comics and Games, che proseguirà fino all'8 ottobre 2023. L'evento di Lucca in sé, invece, prenderà il via dal 1 novembre e proseguirà fino al 5 novembre. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione anche per chi si sta preparando al principale festival europeo dedicato al fumetto, ai giochi, al cinema e videogiochi.

Guardando alla scheda tecnica di Lenovo Legion 5 15ARH7H, troviamo, al netto della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Di mezzo c'è poi uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), così come non manca un processore AMD Ryzen 5 6600H.