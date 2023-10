MediaWorld Road to Lucca23: ultime ore di promo in vista del festival

Non c'è solamente lo sconto MediaWorld su un notebook Lenovo a poter attirare l'attenzione degli appassionati di videogiochi e tecnologia in generale in vista di Lucca Comics and Games. Infatti, è stata lanciata anche una "rapida" iniziativa promozionale chiamata MediaWorld Road to Lucca23, riguardante diverse tipologie di prodotti.

Più precisamente, la popolare catena ha lanciato un buon numero di sconti in vista di quello che rappresenta di fatto il principale festival europeo dedicato al fumetto, ai giochi, al cinema e ai videogiochi. Ricordiamo che l'edizione 2023 di Lucca Comics and Games prenderà il via nella giornata del 1 novembre e si concluderà il 5 novembre, ma l'iniziativa promozionale di MediaWorld, salvo eventuali "proroghe", ha data di scadenza 8 ottobre 2023.

Avrete insomma a disposizione relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poter usufruire delle offerte messe a disposizione in questo contesto. Potrebbe dunque interessarvi dare un'occhiata alla pagina di MediaWorld Road to Lucca23, così da approfondire gli sconti su notebook da gaming, PC desktop, volanti, cuffie e così via.

Per fare un esempio concreto, le cuffie da gaming low cost Trust GXT323 Carus vengono adesso proposte a un costo di 26,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld, mentre usualmente il prezzo consigliato per il prodotto sarebbe di 39,99 euro. Insomma, potrebbe interessarvi "fare un salto" sul portale di MediaWorld per approfondire quest'iniziativa.