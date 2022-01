MediaWorld, robot aspirapolvere Samsung in forte sconto: 45% in meno

In seguito all'approfondimento delle promozioni di MediaWorld su alcuni Smart TV, ci soffermiamo ora su un'offerta relativa a un altro tipo di prodotto tech. Infatti, la popolare catena ha messo in sconto un robot aspirapolvere di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto in questi giorni legati anche all'iniziativa Samsung Week di MediaWorld, il modello Samsung VR05R5050WK/ET viene venduto a un prezzo pari a 217,99 euro sul sito web di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere sul portale della nota catena, solitamente il costo del prodotto sarebbe di 399 euro. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che c'è uno sconto di 181,01 euro. In parole povere, è possibile risparmiare il 45%.

Tra i punti salienti delle caratteristiche di Samsung VR05R5050WK/ET, troviamo un'autonomia stimata di 150 minuti, un serbatoio raccoglitore della polvere da 0,2 litri e una potenza aspirante pari a 55W. Da non sottovalutare la funzionalità lavapavimenti, che può rivelarsi un punto a favore per il prodotto non di poco conto (rispetto ad altri modelli dello stesso tipo).

Per il resto, certo: non è la prima volta che il robot aspirapolvere finisce in sconto da MediaWorld. Tuttavia, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi si è perso le "puntate precedenti". Inoltre, c'è da dire che non siamo riusciti a trovare questo specifico prodotto sul portale di Unieuro. Abbiamo invece scovato un'offerta simile su Amazon Italia, in quanto anche in questo caso il modello viene venduto a 217,99 euro (ma ci sono poche unità disponibili al momento in cui scriviamo).