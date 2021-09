MediaWorld, router Huawei Wi-Fi 6 Plus in offerta a metà prezzo

Non sono disponibili unicamente le classiche offerte giornaliere da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato una promozione relativa a un router Huawei che dispone del supporto al Wi-Fi 6 Plus.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Huawei WiFi AX3 viene venduto a un prezzo pari a 49,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 99,99 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto di 50 euro. Questo significa che si scende a metà prezzo. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un router di una certa fascia. Ricordiamo che in questo caso si fa riferimento al modello quad-core (ne esiste anche uno dual-core).

Certo, in passato ci sono già state offerte simili, ad esempio la promozione di Unieuro su Huawei WiFi AX3 di febbraio 2021, ma chi si è perso le precedenti occasioni potrebbe riuscire a mettere le mani sul prodotto a un prezzo scontato. In ogni caso, la promozione di MediaWorld rientra nel volantino "Per i più skillati", che terminerà il 12 settembre 2021.

Per il resto, analizzando quanto proposto relativamente al prodotto da parte degli altri principali store online, abbiamo notato che anche Unieuro ha avviato una promozione simile. Infatti, la nota catena proporrebbe il router a 65 euro con sconto extra del 5% direttamente in carrello. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Per quel che concerne, invece, Amazon Italia, il dispositivo viene venduto a 49,99 euro.

In ogni caso, se vi state chiedendo che cos'è il Wi-Fi 6 Plus, dovete sapere che si tratta di uno standard "potenziato" che si basa sulla sesta generazione. Huawei ha presentato questa novità nel 2020, partendo proprio dal router WiFi AX3. Per maggiori informazioni, potete fare riferimento al portale ufficiale di Huawei.