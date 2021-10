Mediaworld RTX Day: schede video GeForce RTX della Serie 30 disponibili il 2 Ottobre

Mediaworld ha annunciato che domani 2 Ottobre 2021 si celebrerà l'RTX Day, e per l'occasione insieme a NVIDIA ed ASUS metterà a disposizione centinaia di schede GeForce RTX Serie 30 in una serie di punti vendita sparsi in tutta Italia.

La lista dei modelli che rientrano nell'iniziativa sono i seguenti:

ASUS Phoenix GeForce RTX 3060

ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition

ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 OC Edition

ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti

ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti

Di seguito invece i punti vendita di Roma, Milano, Genova e Cagliari dove si svolgerà l'RTX Day e dove sarà possibile trovare le GPU:

Roma4: Centro Commerciale Porta di Roma, Via Alberto Lionello, 201 - 00138 ROMA (RM)

Milano Certosa: Media World Tech Village, Viale Certosa, 29 – 20149 Milano

Genova: Via Operai snc, 16149 Genova (GE), CC Fiumara Shopping & Fun

Cagliari: Direzione Mediaworld Cagliari, SS 131 KM 7.650 09028 Sestu (CA)

Si tratta senza dubbio di un'ottima notizia per tutti coloro che avevano o hanno intenzione di comprare una nuova GPU. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, lo shortage sta rendendo la vita difficile per gli utenti.

In occasione del weekend, Mediaworld ha anche lanciato il Red Weekend con tante offerte e promozioni.