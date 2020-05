MediaWorld, Samsung Galaxy A10 scende a picco: Unieuro 'risponde'

In seguito allo sconto relativo al TV Sony da 55 pollici, si torna a parlare della nota catena di elettronica MediaWorld e dei suoi sconti. In particolare, questa volta a scendere a picco con il prezzo è lo smartphone Samsung Galaxy A10.

Dopo la "guerra all'ultimo sconto" con Unieuro e Amazon per Galaxy A51, questa volta MediaWorld e Uniuero si stanno dando "battaglia" per quanto riguarda gli sconti relativi a Samsung Galaxy A10. Il dispositivo viene infatti venduto a 129,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld (in precedenza costava 159,99 euro, quindi il risparmio è di 30 euro).

Tuttavia, Unieuro ha "rilanciato", mettendo in vendita lo smartphone a 128 euro sul suo sito ufficiale (il prezzo precedente è pari a 159,90 euro, quindi il risparmio è di 31,90 euro). Amazon rimane invece un po' "staccata", dato che il prezzo è pari a 139,90 euro tramite rivenditori. La variante del dispositivo coinvolta è quella da 2/32GB. Insomma, siamo dinanzi a un'altra dura "lotta" a chi fa lo sconto più elevato: ovviamente il vantaggio è dei clienti, che possono portarsi a casa i dispositivi coinvolti al prezzo minore possibile.

Piccola nota interessante: in seguito alla nostra notizia su Samsung Galaxy A51 di qualche giorno fa, Unieuro ha abbassato ulteriormente il prezzo di 10 euro circa, portandolo a 279,90 euro.