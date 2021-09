MediaWorld, Samsung Galaxy A12 2021 in offerta sotto i 150 euro

Se state cercando uno smartphone Android economico, magari legato a un brand particolarmente noto, l'offerta lanciata da MediaWorld su Samsung Galaxy A12 potrebbe fare per voi. Infatti, dopo essersi concentrata sulle promozioni legate a prodotti da gaming, la nota catena ha deciso di scontare questo dispositivo mobile.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello viene proposto a 149,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza lo smartphone veniva venduto a 179,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 30 euro. La promozione rientra nel volantino "Back To School", che resterà disponibile fino al 12 settembre 2021. La nota catena propone il dispositivo coinvolto al succitato prezzo scontato nelle colorazioni Blue, Black e White. In ogni caso, lo smartphone dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un modello uscito nel 2021. Infatti, Samsung Galaxy A12 è stato lanciato in Italia a inizio anno. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi vuole acquistare un dispositivo low cost di relativamente recente uscita. Tra l'altro, nonostante non sia stato accolto esattamente nel migliore dei modi dalla critica, si tratta di un modello apprezzato da non poche persone, come potete leggere nel nostro approfondimento di luglio 2021 legato ai migliori smartphone Android sotto i 200 euro.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto da parte degli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Unieuro ha messo in offerta il prodotto. Infatti, il prezzo è anche in questo caso di 149,99 euro (64GB). Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, potrebbe interessarvi sapere che il modello da 128GB di storage viene proposto a 169,99 euro.