MediaWorld: Samsung Galaxy A14 in forte sconto per il Back to School

Tra i prodotti Top Seller non c'è solamente l'offerta MediaWorld su un aspirapolvere Dyson, in quanto sono anche di altro tipo le soluzioni che stanno attirando l'attenzione nell'ambito delle vendite della ben nota catena. A tal proposito, in vista del ritorno sui banchi di scuola, c'è uno sconto importante sullo smartphone Samsung Galaxy A14.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il dispositivo viene adesso proposto a un costo di 145,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che generalmente il prezzo consigliato sarebbe di 229,99 euro, quindi si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 150 euro.

Capite bene, insomma, che di tratta di uno smartphone Android già low cost di base, che diventa ancora più economico. Non sembra dunque essere un caso il fatto che l'offerta rientri nell'iniziativa promozionale Back to School di MediaWorld, che proseguirà fino al 30 agosto 2023. Avrete insomma più o meno una giornata per poter eventualmente usufruire del tutto, in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Di mezzo c'è anche la consegna gratuita online.

In ogni caso, le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy A14 proposto da MediaWorld comprendono 128GB di memoria interna, mentre la colorazione è quella Black. I modelli Silver e Light Green vengono infatti venduti a prezzi leggermente più elevati. Per il resto, potrebbe magari interessarvi approfondire direttamente il sito Web ufficiale di Samsung per ulteriori dettagli, visto che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio nella descrizione del dispositivo.

