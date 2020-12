MediaWorld, Samsung Galaxy A20s in sconto nel weekend: Unieuro rilancia

In seguito all'offerta relativa a OPPO A52, MediaWorld torna a lanciare un'altra promozione interessante relativa al mondo dei dispositivi mobili. Questa volta il protagonista dello sconto è lo smartphone Samsung Galaxy A20s.

Infatti, quest'ultimo modello viene venduto a 129,99 euro mediante il sito ufficiale di MediaWorld. Stando al portale della nota catena, in genere il costo del dispositivo sarebbe di 179,90 euro, quindi siamo dinanzi a un possibile risparmio di 49,91 euro. Vi ricordiamo che questo modello monta 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerta da MediaWorld a questo prezzo sono quelle Black e Blue. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" avviata il 5 dicembre 2020.

Per il resto, dando un'occhiata alle offerte relative al prodotto proposte dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche Unieuro ha scontato lo smartphone a 129 euro. Tuttavia, in questo caso c'è un ulteriore 5% di sconto aggiungendo il prodotto al carrello. Questo significa che il prezzo finale è pari a 122,55 euro, ovvero 7,44 euro in meno rispetto a quanto proposto da MediaWorld. I rivenditori di Amazon Italia, invece, propongono lo smartphone a 129 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per portarsi a casa Samsung Galaxy A20s.