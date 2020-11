MediaWorld: Samsung Galaxy A21s in offerta, Amazon lo sconta ulteriormente

In seguito allo sconto relativo al pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2 5G, "torniamo" da MediaWorld per via di un’altra promozione relativa al mondo dei dispositivi mobili. Più precisamente, rimaniamo in casa Samsung, ma ci spostiamo nella fascia bassa del mercato, dato che il prodotto messo in offerta è Samsung Galaxy A21s.

In particolare, questo modello viene venduto a 159,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto indicato dal sito Web ufficiale della nota catena, solitamente il prezzo del dispositivo sarebbe pari a 209,90 euro. Questo significa che si tratta di un possibile sconto pari a 49,91 euro. Le colorazioni coinvolte sono quelle Black, White e Blue. La variante messa in offerta dispone di 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. La promozione rimarrà attiva per un tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 6 novembre 2020.

Tuttavia, non preoccupatevi nel caso siate arrivati qui "in ritardo" per quel che concerne l'offerta di MediaWorld. Infatti, dando un'occhiata alle altre promozioni relative allo smartphone presenti online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Amazon Italia propone il dispositivo a un prezzo di 149 euro tramite rivenditori, ovvero 10,99 euro in meno rispetto all'offerta di MediaWorld.

Per quel che riguarda, invece, Unieuro, quest'ultima catena vende lo smartphone a 159,90 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul dispositivo, considerando anche che qualche mese fa il prezzo era superiore.