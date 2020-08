MediaWorld, Samsung Galaxy A21s in offerta a buon prezzo Solo per Oggi

Oggi 5 agosto 2020 è indubbiamente la giornata di Samsung, vista la miriade di annunci derivanti dall'evento Unpacked. Non sorprende, dunque, che MediaWorld abbia lanciato uno sconto, attivo solamente per poche ore, proprio su uno smartphone della società sudcoreana. Più precisamente, il modello in sconto è Samsung Galaxy A21s.

Il prezzo a cui viene proposto questo dispositivo è pari a 168,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo, in precedenza il costo era di 209,99 euro, quindi stiamo parlando di un possibile risparmio di 41 euro. La colorazione coinvolta nella promozione è quella Black, mentre le altre sono in sconto ma a prezzi leggermente superiori. In ogni caso, è bene tenere a mente il fatto che questo dispositivo monta 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Inoltre, vi ricordiamo che la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 5 agosto 2020, quindi rimarrà attiva ancora per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Nonostante questo, non dovete preoccuparvi nel caso siate arrivati "in ritardo". Infatti, abbiamo analizzato i prezzi offerti dagli altri store principali, scoprendo che anche Unieuro ha scontato Samsung Galaxy A21s. Infatti, questo modello è disponibile a un prezzo di 168 euro sul sito ufficiale della nota catena. Inoltre, lo smartphone rientra nella promozione che prevede il 5% di sconto extra e, infatti, aggiungendolo al carrello, il prezzo finale diventa 159,60 euro. Su Amazon Italia, invece, il dispositivo si trova a 165,99 euro tramite rivenditori. Insomma, in linea generale sembra essere un buon momento per mettere le mani su questo modello.