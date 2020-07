MediaWorld, Samsung Galaxy A21s scontato di 40 euro per poche ore

In seguito allo sconto su Samsung Galaxy A51, MediaWorld torna a lanciare un'offerta relativa a uno smartphone dell'azienda sudcoreana. Più precisamente, ci riferiamo a Samsung Galaxy A21, dispositivo che grazie a questa promozione scende sotto i 200 euro.

Infatti, lo smartphone viene proposto a 169,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo, in precedenza il prodotto veniva venduto a 209,99 euro, quindi stiamo parlando di un possibile risparmio di 40 euro. Il modello coinvolto monta 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Le colorazioni che rientrano nella promozione sono quelle White, Blue e Black. Vi ricordiamo che lo sconto è legato all'iniziativa "Solo per Oggi" del 29 luglio 2020, quindi l'offerta è destinata a rimanere attiva per poche ore.

Se siete arrivati "in ritardo", non dovete preoccuparvi troppo. Infatti, dando un'occhiata agli altri store principali, abbiamo notato che anche Unieuro ha scontato Samsung Galaxy A21s. In questo caso, il prezzo proposto è pari a 179,90 euro sul portale ufficiale (circa 10 euro in più di MediaWorld). Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" non accenna a finire.

Inoltre, i rivenditori di Amazon Italia non sono di certo rimasti a guardare. Infatti, qui Samsung Galaxy A21s viene venduto a 160,40 euro (vanno aggiunti 7 euro di spedizione). Insomma, in linea generale sembra essere un buon momento per mettere le mani su questo modello. Considerate, infatti, che a inizio mese i prezzi erano più alti.