MediaWorld, Samsung Galaxy A31 in offerta a buon prezzo nel weekend

In seguito alla promozione relativa a un televisore 4K di Samsung, MediaWorld torna a lanciare offerte a tempo in campo tecnologico. Più precisamente, questa volta ci addentriamo nel mondo dei dispositivi mobili, in quanto il prodotto in offerta è lo smartphone Samsung Galaxy A31.

Infatti, quest'ultimo viene venduto a un prezzo di 226,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando al portale della nota catena, solitamente il costo del dispositivo sarebbe pari a 319,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 92,91 euro. Non male, se consideriamo che si sta parlando di un dispositivo annunciato a fine giugno 2020. Vi ricordiamo che questa variante dello smartphone dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (sul mercato è presente anche un modello da 64GB). In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" iniziata oggi 14 novembre 2020.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro propone lo smartphone a 249 euro tramite il suo portale ufficiale. Inoltre, il prodotto rientra nell'iniziativa che permette di ottenere un ulteriore 5% di sconto, quindi basta aggiungere lo smartphone al carrello per far scendere il prezzo finale a 236,55 euro.

Da non sottovalutare l'offerta dei rivenditori di Amazon Italia, che vendono Samsung Galaxy A31 a un prezzo di 215 euro (sempre nella sua variante da 128GB). Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sullo smartphone.