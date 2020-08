MediaWorld: Samsung Galaxy A31 in offerta per poche ore, Amazon rilancia

Dopo aver scontato smartphone di altri brand, MediaWorld torna a lanciare offerte relative al mondo dei dispositivi mobili. Più precisamente, la promozione di cui vi parliamo in questa rovente giornata post-Ferragosto coinvolge lo smartphone Samsung Galaxy A31.

Infatti, la nota catena ha fatto scendere il prezzo del succitato modello a 234,99 euro sul suo sito ufficiale. Stando a quest'ultimo, in precedenza il costo era pari a 299,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 65 euro. Le colorazioni messe in offerta da MediaWorld sono quelle Black e Blue. La componentistica comprende 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. La promozione rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend": questo significa che l'offerta rimarrà attiva solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Nel caso vi stiate chiedendo quali sono i prezzi di Samsung Galaxy A31 negli altri store principali, dovete sapere che lo smartphone viene venduto a 249,90 euro da Unieuro, ovvero 14,91 euro in più che da MediaWorld. Tuttavia, come spesso avviene in questi casi, è bene dare uno sguardo a quanto proposto dai rivenditori di Amazon Italia. Infatti, questi ultimi propongono lo smartphone a 226,99 euro, ovvero 8 euro in meno che da MediaWorld.

Insomma, la "sfida all'ultimo sconto" sta continuando e questa volta ha visto Samsung Galaxy A31 come protagonista, aspetto che consente agli utenti di portarsi a casa lo smartphone a un prezzo niente male.