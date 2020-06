MediaWorld: Samsung Galaxy A41 scende in picchiata, ma solo per poche ore

Dopo l'offerta relativa a Huawei Y6s, MediaWorld continua a lanciare promozioni legate al mondo degli smartphone. In particolare, il protagonista dell'offerta che trattiamo nella giornata odierna è Samsung Galaxy A41.

I più attenti di voi si ricorderanno che il dispositivo era già stato scontato a inizio mese, quando costava 274,99 euro da MediaWorld (come testimoniato da questa notizia). Ebbene, la nota catena ha deciso di superare la sua offerta precedente, proponendo Samsung Galaxy A41 a 264,99 euro sul suo sito ufficiale. Lo smartphone dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna e la promozione riguarda le colorazioni White, Black e Blue.

L'offerta rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 24 giugno 2020. Questo significa che, al momento in cui scriviamo, il prezzo proposto da MediaWorld è valido solamente per poche ore. Nel caso ve lo stiate chiedendo, da Unieuro Samsung Galaxy A41 viene venduto a 299,90 euro, quindi per il momento sembra essere "in vantaggio" MediaWorld nella consueta "guerra all'ultimo sconto", anche se la promozione scadrà a breve.

In ogni caso, non disperatevi se siete arrivati in ritardo. Infatti, analizzando il costo dello smartphone negli altri store principali, abbiamo scoperto che il prezzo su Amazon Italia è molto interessante. Infatti, il portale dell'e-commerce dell'azienda di Jeff Bezos propone lo smartphone a 239 euro tramite rivenditori. Insomma, se siete interessati a questo modello, avete diverse possibilità di scelta.

Vi ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone arrivato da poco in Italia, quindi potrebbe trattarsi di un'occasione interessante.