MediaWorld, Samsung Galaxy A41 torna in offerta per un tempo limitato

Dopo aver scontato Redmi Note 8T, MediaWorld torna a lanciare un'offerta relativa a uno smartphone Android. Più precisamente, il dispositivo coinvolto è Samsung Galaxy A41.

In particolare, il dispositivo viene proposto a 229,99 euro sul portale di MediaWorld. Stando a quanto si legge su quest'ultimo, in precedenza il costo era di 299,99 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 70 euro. Lo smartphone coinvolto monta 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerta dalla nota catena sono quelle Black, Blue e White.

I più attenti tra di voi si ricorderanno che MediaWorld aveva già scontato lo smartphone a un prezzo simile a luglio 2020. Tuttavia, ovviamente questo non va a intaccare la bontà dell'offerta, dato che qualcuno potrebbe essersi perso quell'occasione e ritenere valida quella odierna. La promozione di cui stiamo parlando rimarrà attiva per un tempo limitato, dato che rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 24 agosto 2020.

Per quanto riguarda, invece, gli altri store principali, abbiamo notato che, nel contesto dell'iniziativa "FuoriTutto Continua", anche Unieuro ha lanciato un'offerta simile. Infatti, Samsung Galaxy A41 viene venduto a 229,90 euro sul sito ufficiale della nota catena. Insomma, le offerte per questo modello arrivano da più catene.

Tuttavia, in questi casi è sempre bene dare un'occhiata ad Amazon Italia. Infatti, la versione nostrana del portale dell'azienda di Jeff Bezos offre il dispositivo a un prezzo di 217,90 euro tramite rivenditori, ovvero 12,09 euro in meno dell'offerta di MediaWorld. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento in generale per portarsi a casa questo modello.