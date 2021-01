MediaWorld, Samsung Galaxy A42 5G scontato di 129 euro per poche ore

Non c'è solamente l'iniziativa "Mega Sconti" in questi giorni da MediaWorld, dato che la nota catena ha avviato anche una promozione interessante relativa a Samsung Galaxy A42 5G. Infatti, lo smartphone viene venduto a 129,01 euro in meno del solito.

Più precisamente, il succitato modello, "brandizzato" Vodafone, viene proposto a un prezzo di 269,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il costo sarebbe pari a 399 euro. Le colorazioni messe in offerta dalla nota catena sono quelle Black e White. La RAM è pari a 4GB, mentre la memoria interna ammonta a 128GB. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 22 gennaio 2021, quindi rimarrà attiva per un periodo di tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia propongono il dispositivo a 296 euro (tra l'altro con spese di spedizione pari a 10 euro). Non siamo invece riusciti a trovare lo smartphone sul sito Web ufficiale di Unieuro. Vi ricordiamo che l'annuncio di Samsung Galaxy A42 5G è avvenuto a fine ottobre 2020.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che lo smartphone era già finito in offerta qualche giorno fa durante gli "X-Days", ma potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi si è perso quella promozione.