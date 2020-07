MediaWorld, Samsung Galaxy A50 in sconto di 80 euro Solo per Oggi

In seguito ai Mega Sconti di ieri 5 luglio 2020, MediaWorld torna a lanciare un'interessante offerta a tempo limitato. Questa volta, il prodotto coinvolto è lo smartphone Android Samsung Galaxy A50.

In particolare, il dispositivo, nella sua versione "brandizzata" Vodafone, viene venduto a 249,99 euro sul sito ufficiale della nota catena. In genere, il costo sarebbe di 329,99 euro, quindi stiamo parlando di un risparmio di 80 euro. La colorazione messa in offerta da MediaWorld è quella Black. Vi ricordiamo, inoltre, che lo smartphone dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

La promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 6 luglio 2020, quindi al momento in cui scriviamo lo sconto è valido ancora per poche ore. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: Unieuro ha "risposto" a MediaWorld, dato che lo smartphone Samsung Galaxy A50 viene venduto a 249,90 euro (ovvero 9 centesimi in meno della catena "rivale") sul suo portale ufficiale. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" si continua a giocare sul filo dei centesimi.

Niente da fare questa volta per i rivenditori di Amazon Italia, dato che il dispositivo viene venduto a 290 euro. In ogni caso, è interessante notare come il prezzo dello smartphone stia calando sempre di più, visto che a fine maggio 2020 costava 279,99 euro. Per maggiori dettagli sul modello coinvolto, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Samsung Galaxy A50.