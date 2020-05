MediaWorld, Samsung Galaxy A50 in sconto per poche ore: 49 euro in meno

In seguito agli LG Days, torniamo a parlare di MediaWorld e dei suoi sconti per via di un calo di prezzo che potrebbe fare gola ad alcuni utenti: quello relativo allo smartphone Samsung Galaxy A50.

In particolare, il dispositivo, che in questo caso è "brandizzato" Vodafone, viene venduto a un prezzo di 279,99 euro sul sito ufficiale della nota catena. Il risparmio non è male: il costo precedente era fissato a 329 euro, quindi lo sconto è di 49,01 euro. La variante coinvolta è quella da 4/128GB, mentre la colorazione è quella Black.

Si tratta di un'offerta a tempo, attiva solo per oggi 26 maggio 2020. Infatti, al momento in cui scriviamo, mancano poche ore alla fine della promozione, che rientra tra gli sconti "Solo per Oggi" di MediaWorld. Per darvi un quadro generale, Samsung Galaxy A50 si trova a circa 295 euro su Amazon Italia in questi giorni, mentre da Unieuro il prezzo scontato è anche lì di 279 euro, giusto per farvi capire quanto queste due catene si stiano dando "battaglia" in questi giorni a suon di sconti.

Insomma, potrebbe essere un'occasione interessante per portarsi a casa il dispositivo dell'azienda sudcoreana, visto che al momento, purtroppo, su Amazon Italia il prezzo non è dei più convenienti. Tra l'altro, l'offerta segue quella di qualche giorno fa relativa a Samsung Galaxy A51. In ogni caso, per maggiori dettagli sullo smartphone in sconto oggi da MediaWorld, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Galaxy A50 (uscita a luglio 2019).