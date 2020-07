MediaWorld, Samsung Galaxy A50 torna in offerta per poche ore

Vi ricordate della promozione relativa a Samsung Galaxy A50 lanciata a inizio luglio 2020 da MediaWord? Ebbene, stiamo ormai arrivando a fine mese e la nota catena ha deciso di riproporre quell'offerta (anche questa volta si tratta di uno sconto attivo per poche ore).

Questo significa che lo smartphone è tornato a costare 249,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando al portale della nota catena, generalmente il prezzo sarebbe di 329 euro, quindi si tratta di uno sconto di 79,01 euro. Il modello in sconto, "brandizzato" Vodafone, è disponibile nella colorazione Black. Ribadiamo che l'offerta rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 22 luglio 2020, quindi rimarrà attiva ancora per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

In ogni caso, per coloro che sono "arrivati tardi" su queste pagine, vi facciamo sapere che anche Unieuro ha scontato lo smartphone. Infatti, Samsung Galaxy A50 viene venduto a un prezzo di 249 euro sul sito ufficiale della nota catena. Tra l'altro, in questo caso stiamo parlando della versione "non brandizzata". C'è da dire, tuttavia, che al momento in cui scriviamo il dispositivo sembra essere esaurito da Unieuro.

Per quanto riguarda, invece, Amazon Italia, il prezzo di partenza è più alto. Infatti, Samsung Galaxy A50 viene venduto a 329,99 euro tramite rivenditori (sempre con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna). Insomma, l'offerta di MediaWorld può risultare interessante in questo contesto. Se cercate maggiori informazioni sullo smartphone, vi rimandiamo alla nostra recensione di Samsung Galaxy A50.

Per completezza di informazione, dovete sapere che è uscito anche Samsung Galaxy A51. Per maggiori informazioni su quest'ultimo, vi rimandiamo alla nostra guida ai migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a luglio 2020.