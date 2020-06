MediaWorld, Samsung Galaxy A51 scende in picchiata: 120 euro in meno!

Dopo aver preso parte alla "battaglia all'ultimo sconto" su Redmi Note 9 Pro, MediaWorld sembra aver deciso di "staccare" la concorrenza per quanto riguarda l'offerta relativa allo smartphone Samsung Galaxy A51, annunciato a inizio 2020.

Infatti, il dispositivo viene attualmente venduto a un prezzo di 259 euro sul sito ufficiale della nota catena. Precedentemente, il costo era di 379 euro, quindi il risparmio è pari a 120 euro. Lo smartphone coinvolto monta 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni in promozione sono quelle Black, White e Blue.

L'offerta di MediaWorld è molto interessante, dato che il costo di listino dello smartphone, quello annunciato a gennaio 2020, è pari a 379,90 euro. Inoltre, analizzando il prezzo negli altri store principali, abbiamo notato che da Unieuro il costo di Samsung Galaxy A51 è di 319 euro. Insomma, MediaWorld ha "staccato" Unieuro di ben 60 euro per quanto riguarda questo modello.

Per completezza di informazione, su Amazon Italia il prezzo del dispositivo è simile a quello dell'offerta di MediaWorld, ma si passa per rivenditori. In ogni caso, a prescindere dallo store scelto, la promozione può essere intrigante per una certa tipologia di utenti.

Tra l'altro, come vi avevamo fatto sapere in questa notizia, giusto qualche settimana fa lo stesso dispositivo veniva venduto a 299,99 euro proprio da MediaWorld. Insomma, in pochi giorni il prezzo è sceso in picchiata, per uno scarto di ben 40,99 euro. L'offerta su Galaxy A51 rientra nell'iniziativa Samsung Week, che sta dando vita a diversi sconti interessanti sui prodotti dell'azienda sudcoreana.

Per chi non lo sapesse, Samsung Galaxy A51 è uno smartphone che sta attirando particolarmente l'interesse degli utenti, dato che è il dispositivo più venduto nel primo trimestre del 2020. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione particolarmente ghiotta per coloro che stavano tenendo d'occhio questo modello.