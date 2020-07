MediaWorld: Samsung Galaxy A51 torna in offerta, ma Amazon rilancia

Continuano gli sconti di MediaWorld in campo di dispositivi mobili. Infatti, in seguito all'offerta legata a Xiaomi Redmi 9, la nota catena torna a scontare uno smartphone. Più precisamente, questa volta il modello in promozione è Samsung Galaxy A51.

Per chi non lo sapesse, quest'ultimo è più volte finito nel "mirino" delle varie catene nel corso degli ultimi mesi. Non si tratta di certo di un caso, dato che recentemente è emerso che Galaxy A51 è lo smartphone più venduto nel primo trimestre del 2020. In ogni caso, stiamo parlando di un modello interessante: sono molti gli utenti che attendono che questo dispositivo torni a un prezzo di un certo tipo.

Oggi è il giorno che questa tipologia di utenti stavano aspettando. Infatti, MediaWorld ha portato il prezzo dello smartphone a 279,99 euro sul suo sito ufficiale. Il modello coinvolto, "brandizzato" Wind Tre, dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. La colorazione è quella Black. Stando al portale ufficiale di MediaWorld, in precedenza il prezzo era pari a 379 euro. Vi ricordiamo che la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 28 luglio 2020. Questo significa che l'offerta è attiva per poche ore.

Tuttavia, se siete arrivati "in ritardo", potreste dare un'occhiata a quanto proposto dai rivenditori di Amazon Italia. Infatti, questi ultimi vendono Samsung Galaxy A51, sempre nella sua variante da 4/128GB, a un prezzo di 260 euro. Inoltre, Unieuro non è rimasta di certo a guardare, dato che vende lo smartphone a 269 euro con 5% extra di sconto.