MediaWorld, Samsung Galaxy Note 10 Lite non smette di scendere di prezzo

Siamo in un periodo storico in cui gli smartphone scendono rapidamente di prezzo, forse oggi più che mai. Un caso interessante è quello riguardante Samsung Galaxy Note 10 Lite, che era stato messo in offerta giusto qualche settimana fa da MediaWorld ed è ora al centro di una nuova promozione da parte della nota catena.

Infatti, Samsung Galaxy Note 10 Lite viene venduto, nella sua versione "brandizzata" Wind Tre, a 399 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo, in precedenza il costo era fissato a 629 euro, quindi si tratta di uno sconto pari a 230 euro. La colorazione coinvolta è quella Silver, mentre sotto alla scocca troviamo 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 24 luglio 2020, quindi avete ancora qualche ora di tempo per usufruirne (in seguito alla pubblicazione di questa notizia).

Siete arrivati in ritardo? Non preoccupatevi: analizzando i prezzi offerti dagli altri store principali, abbiamo notato che anche Unieuro ha lanciato un'iniziativa simile, portando il prezzo di Samsung Galaxy Note 10 Lite proprio a 399 euro (tra l'altro, in versione "non brandizzata"). Inoltre, il dispositivo viene venduto a 398 euro tramite rivenditori su Amazon Italia. Insomma, la "guerra all'ultimo sconto" sembra non avere fine.

Vi ricordiamo che la precedente offerta, lanciata a fine giugno 2020, offriva Samsung Galaxy Note 10 Lite a 439 euro. Tra l'altro, in quel periodo lo smartphone costava 499 euro da Unieuro e 418 euro da Amazon. Insomma, il prezzo dello smartphone continua a calare.

Se avete bisogno di maggiori informazioni su questo modello, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Samsung Galaxy Note 10 Lite.