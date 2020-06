MediaWorld, Samsung Galaxy Note 10 Lite scontato di 190 euro, Solo per Oggi

Giusto un mese fa avevamo trattato su queste pagine la promozione di Unieuro sullo smartphone Samsung Galaxy Note 10 Lite. Ebbene, a circa quattro settimane da quell'offerta, il dispositivo è sceso ulteriormente di prezzo, questa volta grazie a uno sconto effettuato da MediaWorld.

Infatti, la nota catena propone lo smartphone a un prezzo di 439 euro, ovvero 11 euro in meno della promozione lanciata da Unieuro lo scorso mese (Galaxy Note 10 Lite costava 450 euro in quell'occasione). Il modello coinvolto è "brandizzato" WindTre ed è in colorazione Silver, ma c'è anche la colorazione Black. Tra l'altro, quest'ultima si trova anche "brandizzata" Vodafone allo stesso prezzo, ovvero 439 euro. Lo smartphone dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Vi ricordiamo che il prezzo di listino del dispositivo sarebbe di 629 euro, quindi il risparmio è pari a 190 euro. Non male, se consideriamo che si tratta di un modello uscito nel 2020, come potete leggere nella nostra recensione di Samsung Galaxy Note 10 Lite. Tenete bene a mente, tuttavia, che si tratta di un'offerta a tempo limitato.

Infatti, la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 29 giugno 2020, quindi al momento in cui scriviamo è ancora valida per poche ore. In ogni caso, analizzando il prezzo del dispositivo negli altri store principali, siamo venuti a conoscenza del fatto che lo smartphone costa 499 euro da Unieuro. Insomma, nella "battaglia all'ultimo sconto" tra le due storiche "catene rivali", questa volta sembra essere MediaWorld ad avere la meglio (seppur con modelli "brandizzati").

Tuttavia, bisogna fare attenzione ai rivenditori di Amazon Italia. Infatti, il portale del colosso dell'e-commerce offre Samsung Galaxy Note 10 Lite a 418 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per mettere le mani sul dispositivo.