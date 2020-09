MediaWorld, Samsung Galaxy S10 Lite continua a calare di prezzo

Dopo aver avviato l'iniziativa "X-Days", MediaWorld torna a lanciare sconti in campo smartphone. Più precisamente, il modello coinvolto è Samsung Galaxy S10 Lite.

Infatti, la nota catena ha abbassato il prezzo di quest'ultimo a 429 euro sul suo sito ufficiale. Stando a quest'ultimo portale, in precedenza il costo del dispositivo era fissato a 592,92 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 163,92 euro. Vi ricordiamo che il modello coinvolto, in questo caso "brandizzato" TIM e in colorazione White, dispone di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

L'offerta lanciata da MediaWorld rimarrà attiva per un tempo limitato, dato che rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 3 settembre 2020. In ogni caso, se siete arrivati "in ritardo", potrebbe interessarvi dare un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali. In particolare, Comet offre Samsung Galaxy S10 Lite a 449 euro. Inoltre, anche Unieuro avrebbe abbassato il prezzo a 449 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto viene segnato come non disponibile.

Per quanto riguarda i rivenditori di Amazon Italia, il prezzo in questo caso è di 435,08 euro. Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a una certa tipologia di utente, considerando che a luglio 2020 lo smartphone veniva proposto a 449 euro. Insomma, il prezzo di Samsung Galaxy S10 Lite sta continuando a calare.