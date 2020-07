MediaWorld, Samsung Galaxy S10 Lite a un prezzo super per poche ore!

Dopo aver lanciato a sorpresa la Red Night, MediaWorld torna a lanciare offerte a tempo limitato in campo tecnologico. In particolare, lo sconto legato allo smartphone Android Samsung Galaxy S10 Lite sembra quasi voler "consolare" chi non è riuscito ad accedere alle promozioni notturne.

Infatti, MediaWorld sta vendendo il dispositivo a 449 euro sul suo sito ufficiale. Generalmente, il costo sarebbe di 679 euro, quindi il risparmio è pari a 230 euro. La colorazione dello smartphone messe in offerta dalla nota catena è quella Prism White "brandizzata" TIM. Tuttavia, è interessante notare come la colorazione Prism Black non "brandizzata" costi solamente 8 euro in più, ovvero 457 euro. Vi ricordiamo che il modello coinvolto monta 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

In ogni caso, la succitata promozione rientra nel contesto dell'iniziativa "Solo per Oggi" dell'8 luglio 2020, quindi al momento in cui scriviamo lo sconto è valido ancora per poche ore. Analizzando invece il prezzo di Samsung Galaxy S10 Lite su altri store, abbiamo scovato che la colorazione Black costa 457 euro da Unieuro.

Tuttavia, bisogna fare attenzione ai rivenditori di Amazon Italia. Infatti, come spesso accade, questi ultimi non sono di certo rimasti a guardare e hanno fatto scendere il prezzo dello smartphone a 442,90 euro (ovvero 6,10 euro in meno di MediaWorld). Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" non accenna a terminare e anche questa volta tutto si gioca sul filo di pochi euro.

Per chi non avesse seguito il prezzo di Samsung Galaxy S10 Lite, vi ricordiamo che a giugno 2020 costava 529 euro da Unieuro. Insomma, in poche settimane si è scesi di ben 80 euro.