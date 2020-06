MediaWorld, Samsung Galaxy S20 4G in offerta: 150 euro in meno e un omaggio

In seguito allo sconto sul TV OLED di Panasonic, la nota catena MediaWorld ha lanciato un'interessante promozione legata allo smartphone Samsung Galaxy S20 4G.

In particolare, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 775 euro. Precedentemente, lo smartphone costava 929 euro, quindi il risparmio è pari a 154 euro. La promozione rientra tra gli sconti X-Days e la colorazione coinvolte è quella Cosmic Gray (le altre costano un po' di più). La variante coinvolta è quella con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Tra l'altro, acquistando lo smartphone entro il 7 giugno 2020, è possibile portarsi a casa, in omaggio i nuovi auricolari Galaxy Buds+ (trovate il regolamento integrale della promozione sul sito ufficiale di MediaWorld).

Per darvi un'indicazione più concreta in merito al prezzo, dovete sapere che Unieuro ha avviato una promozione simile chiamata "Offerta del giorno", che però mette in vendita lo smartphone a 779 euro (sempre con Galaxy Buds+ in omaggio). Insomma, ancora una volta le due note catene si stanno dando "battaglia" a suon di sconti. C'è da dire che lo smartphone si riesce a trovare a un prezzo ancora più basso su Amazon Italia, ma al momento in cui scriviamo bisogna passare per rivenditori e la spedizione impiega un certo tempo. Le varianti vendute e spedite direttamente da Amazon hanno invece un costo vicino a quello dell'offerta di MediaWorld, giusto per darvi il contesto: un po' tutti stanno avviando promozioni simili.