MediaWorld: Samsung Galaxy S20 FE è già in offerta, ma Amazon rilancia!

Se seguite il mondo degli smartphone Android, saprete sicuramente che la scorsa settimana Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy S20 FE. Ebbene, ora il dispositivo è già finito al centro delle prime offerte, lanciate da MediaWorld e Amazon Italia.

Partendo dalla prima, la nota catena ha abbassato il prezzo della variante 4G di Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) a 648 euro sul suo portale ufficiale. Stando al sito Web di MediaWorld, il prezzo in genere sarebbe di 669 euro, quindi si tratta di uno sconto pari a 21 euro. Non male per uno smartphone annunciato solamente qualche giorno fa. Vi ricordiamo che questo modello dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La colorazione venduta a questo prezzo è quella Cloud Navy, mentre le altre hanno un prezzo pari o simile a quello di listino.

In ogni caso, come citato in apertura, anche Amazon Italia ha scontato lo smartphone. In questo caso, il prezzo scende ulteriormente, dato che Samsung Galaxy S20 FE, sempre nella sua variante 4G, viene proposto a 596,80 euro tramite rivenditori, ovvero 51,20 euro in meno rispetto all'offerta di MediaWorld. Si tratta inoltre di uno sconto dell'11%, ovvero di 72,20 euro, rispetto al prezzo di listino.

Per il resto, non è da sottovalutare nemmeno l'offerta relativa alla variante 5G di Galaxy S20 FE. Infatti, Amazon vende il prodotto a 660 euro (al posto dei 769 euro di listino). Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per mettere le mani sullo smartphone.