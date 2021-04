MediaWorld, Samsung Galaxy S20 FE in offerta per poche ore

Non c'è solamente l'iPad Week in questi giorni da MediaWorld, dato che la nota catena sta lanciando anche altre diverse iniziative promozionali. Tra queste, troviamo uno sconto relativo allo smartphone Samsung Galaxy S20 FE.

Più precisamente, il prodotto, in questo caso "brandizzato" Vodafone, viene venduto a un prezzo pari a 499 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, solitamente il costo dello smartphone sarebbe di 669 euro. Effettuando un rapido calcolo, questo significa che si tratta di uno sconto di 170 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi stava già tenendo d'occhio lo smartphone, che ricordiamo dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La colorazione messa in promozione da MediaWorld a questo prezzo è quella Cloud Navy.

In ogni caso, ricordiamo che l'offerta rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 19 aprile 2021. In ogni caso, se siete arrivati "in ritardo" su questi lidi, non dovreste preoccuparvi troppo. Infatti, al momento in cui scriviamo i rivenditori di Amazon Italia offrono il prodotto a 489 euro. Insomma, sono attive diverse offerte relative a questo modello.

Per quel che riguarda, invece, Unieuro, la nota catena vende lo smartphone a 572 euro. Per il resto, se siete interessati, potete approfondire il prodotto nella nostra recensione di Samsung Galaxy S20 FE.