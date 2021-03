MediaWorld, Samsung Galaxy S20 FE scontato di 170 euro: Amazon rilancia

Dopo aver trattato lo sconto legato allo smartphone OPPO Find X2 Pro, torniamo ad analizzare le offerte relative al mondo dei dispositivi mobili lanciate da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha avviato una promozione legata a Samsung Galaxy S20 FE.

Più precisamente, questo modello, "brandizzato" Vodafone e in versione 4G, viene proposto a un prezzo pari a 499 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere su quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto era di 669 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio di 170 euro. Ricordiamo che lo smartphone coinvolto dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. L'unica colorazione inclusa nella promozione è quella Cloud Navy. In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa "XDays", che rimarrà attiva fino al 21 marzo 2021.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online relativamente a questo smartphone, abbiamo notato che anche i rivenditori di Amazon Italia hanno lanciato un'offerta. Infatti, la colorazione Cloud White viene venduta al prezzo di 488 euro, ovvero 11 euro in meno rispetto alla promozione lanciata da MediaWorld. Per quel che concerne, invece, Unieuro, il prezzo in questo caso è pari a 599,90 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per un certo tipo di utente. Se volete approfondire il modello coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy S20 FE (pubblicata a ottobre 2020).