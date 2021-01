MediaWorld, Samsung Galaxy S20+ in offerta a oltre 300 euro in meno dopo Galaxy S21

Lo scorso 14 gennaio 2021 Samsung ha ufficializzato la gamma Galaxy S21. Non sono in pochi dunque coloro che, come dopo ogni grande annuncio, stanno dando un'occhiata ai cali di prezzo relativi ai precedenti modelli. Ebbene, MediaWorld ha messo in offerta lo smartphone Samsung Galaxy S20+.

In particolare, quest'ultimo modello viene proposto a 699 euro mediante il portale ufficiale della nota catena. La variante coinvolta è quella 4G e le colorazioni disponibili a questo costo da MediaWorld sono Cosmic Black, Cloud Blue e Cosmic Gray. Vi ricordiamo che lo smartphone monta 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. In ogni caso, stando al sito Web di MediaWorld, in precedenza il prezzo era di 1029 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio pari a 330 euro.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che MediaWorld aveva già scontato lo smartphone a inizio gennaio 2021. Tuttavia, in quel caso il prezzo era superiore, ovvero 749 euro. In parole povere, a quanto pare il reveal della serie Samsung Galaxy S21 sta iniziando a far calare i prezzi dei top di gamma di inizio 2020.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro venderebbe il prodotto a 759 euro con ulteriore sconto del 5%, ma al momento in cui scriviamo lo smartphone risulta non essere disponibile. Per quel che concerne, invece, Amazon Italia, Samsung Galaxy S20+ viene in questo caso proposto a 699 euro mediante rivenditori.

Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per un certo tipo di utente. Si tratta infatti dello stesso prezzo che abbiamo visto durante il Black Friday.